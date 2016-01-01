عاوتاني .. تفريغ حوالي 5 كيلوغرامات من الكوكايين من أمعاء ثلاثة نيجيريين بالدار البيضاء

علم لدى مصالح ولاية أمن الدار البيضاء ، أن كمية مخدر الكوكايين التي تم تفريغها من أمعاء ثلاثة مواطنين من جنسية نيجيرية ، بعد إخضاعهم لإجراءات طبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء ، بلغت أربع كيلوغرامات و920 غراما.



وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي كانت قد أوقفت، بتاريخ 22 أبريل الجاري، خمسة مواطنين من جنسية نيجيرية على متن الرحلة الجوية القادمة من ساوبالو بالبرازيل ، وذلك بعدما أوضحت عملية الفحص بالأشعة ابتلاعهم لكبسولات تحتوي على مواد يشتبه في كونها شحنات مخدرة.



وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لايزال المشتبه فيهما الأخرين يخضعان لإجراء المراقبة الطبية بالمستشفى بهدف تفريغ كبسولات إضافية من مخدر الكوكايين.



وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.