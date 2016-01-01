بلاغ لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني

ينعقد غدا الخميس مجلس للحكومة، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا حول معطيات مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2017 المودع لدى البرلمان، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مشروع قانون يؤذن بموجبه للحكومة في تغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.