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اضطراب في حركة سير الطرامواي بالدار البيضاء و هذا هو السبب

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
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اضطراب في حركة سير الطرامواي بالدار البيضاء و هذا هو السبب

عرفت حركة سير الطرامواي بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، اضطرابا مؤقتا على مستوى فرع عين الذئاب ما بين الثالثة و50 دقيقة والرابعة و50 دقيقة.

وأفاد بلاغ لشركة "كازا طرامواي"، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن الاضطراب وقع بسبب اصطدام سلك من موقع البناء التابع لوكالة الإعداد الحضري وتطوير أنفا بالأسلاك الكهربائية للطرامواي.

وأوضح المصدر، أن هذا الحادث خلف خسائر مادية على مستوى أبواب ونوافد القاطرة، ولم يخلف أية إصابات في صفوف الركاب.

وتابع أنه ضمانا لسلامة المسافرين، كان ضروريا قطع الطاقة بشكل مؤقت ما بين محطة عين الذئاب ومحطة عبد المومن إلى غاية تصحيح العطب، وقد تطلب الأمر تدخلا سريعا من طرف فرق الصيانة من أجل استئناف حركة السير.

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