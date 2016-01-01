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مخطط إرهابي لتسميم رجال أمن بالمغرب و الحموشي يصدر تعليمات غير مسبوقة

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
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مخطط إرهابي لتسميم رجال أمن بالمغرب و الحموشي يصدر تعليمات غير مسبوقة

اخبارنا المغربية : متابعة 

اصدر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، تعليمات غير مسبوقة إلى جميع موظفي الأمن بجميع رتبهم، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم، وعدم التوجه إلى أماكن معينة أثناء فترات الراحة بشكل جماعي، إضافة إلى حمل السلاح.

و حسب يومية المساء في عددها الاخير ، تاتي هذه التعليمات بعد ورود تقارير استخباراتية تحذر من نشاط خلايا تستهدف بشكل خاص رجال الأمن بمشاريع إرهابية، منها تسميم الوجبات التي يتناولها البعض في محلات المأكولات الخفيفة.

 

 

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