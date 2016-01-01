عاجل .. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على البرنامج الحكومي

صادق مجلس النواب، اليوم الاربعاء خلال جلسة عمومية، بالاغلبية، على البرنامج الحكومي الذي تقدمت به حكومة السيد سعد الدين العثماني أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 208 نائبا ومعارضة 91 نائبا، فيما امتنع 40 نائبا عن التصويت.

وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه " تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة".

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.