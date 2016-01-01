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عاجل .. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن فاتح شهر شعبان

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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عاجل .. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن عن فاتح شهر شعبان

 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لسنة 1438 ه هو يوم غد الجمعة 28 أبريل 2017.

وذكرت الوزارة قي بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شعبان بعد مغرب اليوم الخميس، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي مايلي نص البلاغ : "تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1438 هجرية، بعد مغرب يوم الخميس 29 رجب 1438 ه، موافق 27 أبريل 2017 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح شهر شعبان هو يوم غد جمعة 28 أبريل 2017 م. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي، والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".

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