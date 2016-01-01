وزارة الصحة تسعى إلى تغيير كل الأجهزة التي تحتوي على الزئبق لهذا السبب

أخبارنا المغربية

تعمل وزارة الصحة على مشروع يقضي بتغيير كل الأجهزة التي تحتوي على مادة الزئبق المحرار المستعمل في قياس درجة الحرارة أو أجهزة قياس الضغط و بعض المواد الطبية، وبعض المواد التي تستعمل لدى طبيب الأسنان.

و أتت وزارة الصحة على هذه الخطوة لما للمادة إلى جانب مواد كيميائية أخرى من خطورة على الصحة العامة على المستوى الدولي، إذ تؤثر على النظام العصبي وعلى دماغ الإنسان، وتكون قاتلة في كثير من الأحيان، وفق ما نشرته صحيفة الأحداث المغربية.