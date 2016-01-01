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توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت: أمطار قوية وانخفاض في درجة الحرارة بعدد من مناطق المملكة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت: أمطار قوية وانخفاض في درجة الحرارة بعدد من مناطق المملكة

 

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا خلال الصباح مع نزول أمطار أو زخات مطرية متفرقة بالسهول الأطلسية ما بين طنجة والصويرة. كما يرتقب نزول أمطار أو زخات متفرقة قد تأخد طابعا رعديا بداخل المملكة، وخصوصا بالريف، وسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلس وسهول تادلة، والحوز وشمال المنطقة الشرقية، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي ربوع المملكة. وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب الغربي بالجنوب الشرقي، وشمالية إلى غربية بالأقاليم الجنوبية والسهول الغربية، ومن الغرب وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و 15 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 15و 20 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و 24 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بمرتفعات الأطلس، والساحل المتوسطي، وشمال المنطقة الشرقية، والسايس ووالماس ومنطقة طنجة، وما بين 20 و 25 درجة بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وما بين 26 و33 درجة بسوس، وجنوب المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وسهول تادلة، والرحامنة وجوار السواحل الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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