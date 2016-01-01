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بلاغ هام للمغاربة الراغبين في الحج السنة المقبلة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 17 دقيقة مضت
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بلاغ هام للمغاربة الراغبين في الحج السنة المقبلة

 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن اللجنة الملكية المكلفة بتنظيم شؤون الحج، قررت تحديد فترة عملية تسجيل الحجاج بالنسبة لموسم حج 1439 /2018 ابتداء من يوم الاثنين 11 شعبان 1438هـ موافق 08 ماي 2017م إلى غاية يوم الجمعة 22 شعبان 1438هـ موافق 19 ماي 2017م.

وأضافت الوزارة، في بلاغ، اليوم الجمعة، أنه تقرر بالنسبة لأداء فريضة الحج لعام 1439 فتح باب التسجيل أمام المواطنين والمواطنات في لائحتين تخصص أولاهما للراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والثانية في وجه الراغبين في أداء الفريضة بتأطير من وكالات الأسفار السياحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه لن يقبل تسجيل الحجاج الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال 10 سنوات المنصرمة.

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