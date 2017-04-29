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عاجل...الطريق أصبحت معبدة أمام نزار بركة للإطاحة بشباط 

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عاجل...الطريق أصبحت معبدة أمام نزار بركة للإطاحة بشباط 

 

أخبارنا المغربية : خاص

صوت  المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال قبل قليل على تعديل المادتين 91 و 54 بالإجماع، خلال اشغاله يومه السبت 29 أبريل الجاري بالرباط.

و تميزت الفترة التي سبقت انطلاق الجلسة الافتتاحية بتبادل العناق بين القياديين الاستقلاليين في ما يشير إلى نجاح المصالحة بين مجموعتي شباط وولد الرشيد. 

و عكس ما كان منتظرا ،اختار حميد شباط أسلوب التهدئة في تمرير رسائله لخصومه داخل وخارج الحزب من خلال كلمته أمام المؤتمرين و التي شدد فيها على وحدة الحزب و كرامته واستقلالية قراره السياسي.

وقد عبر جميع الحاضرين قيادة وقواعد عن ارتياحهم للصلح المبرم وللتوافق الذي جسده حضور ياسمينة بادو وكريم غلاب في المنصة بجانب حميد شباط مما يوحي حسب عدد من المؤتمرين إلى وجود توافق أكبر من سقف تعديلات الفصلين المذكورين قد تكون متعلقة بشكل ومضمون قيادة وتوجهات الحزب.

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