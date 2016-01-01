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هذه هي أعلى مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 38 دقيقة مضت
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هذه هي أعلى مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية

 

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، من الساعة السادسة من صباح أمس السبت إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد:

-تطوان: 25 ملمتر

-مراكش: 20 ملمتر

-افران: 14 ملمتر

-فاس: 8 ملمتر

-العرائش: 5 ملمترات

-طنجة ومكناس: ملمتران

-الرباط والحسيمة والشاون : 1 ملمتر

-المحمدية والنواصر وتازة وميدلت وبن سليمان: أقل من ملمتر

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