بعد إشادته بـ " الإرهاب " البيجيدي عمر الصنهاجي يوجه اتهاما خطيرا لرئيس جماعة بوزنيقة

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

بعد أن استدعي من قبل رجال الخيام قبل للتحقيق معه على خلفية شكاية رفعها ضده المحامي لحبيب حاجي "عضو اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي"، إثر نشره تدوينة سنة 2014، تدعو إلى "التحريض على الارهاب والقتل والتمثيل بالجثث"، عاد عمر الصنهاجي ، عضو شبيبة العدالة و التنمية ليثير الجدل من جديد ، عقب توجيهه اتهاما مباشرا لرئيس بلدية بوزنيقة ، الاستقلالي محمد كريمين ، من خلال تدوينة جديدة نشرها بتاريخ 29 من شهر أبريل، اتهم خلالها بيجيديا سابقا بتلقي بقعة أرضية من رئيس الجماعة بطريقة غير مشروعة ، حيث كتب : " صراحة رغم اختلافنا مع بعض قادة حزب العدالة والتنمية في التقدير فلا يمكن أن تتفق مع من يزايد عليها وهو شاد بقعة أرضية من رئيس الجماعة بالفساد .. النضال لا يتجزأ "، في إشارة إلى مصطفى غريب ، هو عضو سابق بالحزب .

هذا الاتهام حرك موجة تضامن كبيرة مع غريب ، على اعتبار المكانة الكبيرة التي يحظى بها الرجل بمدينة بوزنيقة ، بالنظر إلى تاريخه الطويل مع النضال و العمل الجمعوي، كانت أبرزها تدوينة للفاعل الجمعوي محمد العزوزي الذي قال : " إن من ساقوا لك الخبر هم أنفسهم من قاموا بالتدليس على الرجل و حرموه من بطاقة "عضوية عامل" رغم أنه قدم طلب العضوية بعيد أحداث 2011 .. منعوه منها حتى يتسنى لهم تغييبه في التداول الاول و الثاني .. مع العلم أنه غيب قسرا عن كثير من اللقاءات المحلية و الجهوية و الوطنية وذلك حتى لا يتسنى للإخوة خارج المدينة التعرف عليه عن قرب ليبقوا هم في الواجهة استعدادا للقادم من الأيام .. وعندما كان يطالب ببطاقة العضوية كان يقال له انك عضو عامل و سوف نسوي لك الوضعية وهناك شهود على ذلك .. طلب الإستقالة مع آخرين إحتجاجا على هذه السلوكات فرفض إخوانك في الكتابة المحلية هذا الطلب لأنهم كانوا على أبواب الانتخابات و يعلمون مدى شعبية هذا الرجل ".

هذا و قد ربطنا في موقع " أخبارنا المغربية " الاتصال بالسيد مصطفى غريب ، الذي استنكر بشدة الاتهام الخطير الذي وجه له من قبل الصنهاجي ، حيث صرح لنا قائلا : " حسبي الله و نعم الوكيل .. إذا كان له دليل على صحة ما يقول فل يدلي به "، كما اتصلنا بالسيد محمد كريمين ، رئيس جماعة بوزنيقة من أجل معرفة تفاصيل أكثر حول هذا الاتهام الذي وجه له من قبل الصنهاجي ، لكنه هاتفه ظل يرن دون أن يجيب .