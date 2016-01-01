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الوزير الداودي من بني ملال :" كلنا بن كيران والتحكم سيذوب بحال الزبدة والدعم المباشر لابد منه "

بواسطة أخبارنا المغربية 52 دقيقة مضت
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الوزير الداودي من بني ملال :" كلنا بن كيران والتحكم سيذوب بحال الزبدة والدعم المباشر لابد منه "

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

بمناسبة احتفالات الشغيلة بعيد العوال العالمي فاتح ماي ، وفي خطاب ألقاه وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي أمام شغيلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ببني ملال ، أكد أن حزب العدالة والتنمية بخير ولا خوف عليه ، وأن جميع قياداته متماسكة رغم ما يقال في بعض المنابر الاعلامية.

الداودي أكد أن جميع قيادات حزبه ملتفة حول بن كيران وقال :" كلنا بن كيران" وأكد أن الحكومة الحالية تقودها فعلا العدالة والتنمية عكس ما يروج على أن هناك حزب معين هو المتحكم فيها.

وتحدث الداودي عن إنجازات الحكومة السابقة ووعد بأن الحكومة الحالية ماضية في تطبيق الدعم المباشر للفقراء ولا بديل عن ذلك .

الوزير بدا وكأنه يدافع من موقف ضعف عن حزبه داخل الحكومة ، ويقدم التبريرات لفشل حصول الحزب على الوزارات السيادية وفشل تدبيره لمرحلة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر ، كما كان خطابه عاديا وباردا يشبه كثيرا خطاباته في السنوات الماضية في أعياد فاتح ماي .

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