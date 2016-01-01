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بتعليمات ملكية سامية.. مزوار والحيطي يواصلان مهامهما في هذه المناصب

بواسطة أخبارنا المغربية ــ و م ع ساعة واحدة مضت
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بتعليمات ملكية سامية.. مزوار والحيطي يواصلان مهامهما في هذه المناصب

أخبارنا المغربية 

أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،اليوم الاثنين، انه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله ، سيواصل السيد صلاح الدين مزوار والسيدة حكيمة الحيطي تحمل مهامهما على التوالي ك" رئيس للدورة 22 لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة بشأن التغيرات المناخية "(كوب 22) وك " بطلة سامية للمناخ ".

وأضاف البلاغ ان صاحب الجلالة أشاد بالدور الفعال ونكران الذات والمهنية التي أبان عنها السيد مزوار والسيدة الحيطي في إطار رئاسة المغرب للدورة 22 لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية الاطار للامم المتحدة بشأن التغيرات المناخية ، وهي المؤهلات التي سيعملان على استثمارها لضمان الاستمرارية ومتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر مراكش حول المناخ الذي انعقد من 7 الى 18 نونبر 2016 .

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