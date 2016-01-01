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المغرب يؤمن نفسه بآخر التقنيات ضد الصواريخ التي تمتلكها الجزائر والبوليساريو

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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المغرب يؤمن نفسه بآخر التقنيات ضد الصواريخ التي تمتلكها الجزائر والبوليساريو

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا عن الخطوة الجديدة التي أقدم عليها المغرب من أجل تعزيز قدراته الدفاعية خاصة في ظل سياسة التسلح التي ينهجها جيرانه وخاصة الجزائر.

وحسب الجريدة دائما، فإن الولايات المتحدة عرضت على المغرب تعاونا تقنيا يحصل بموجبه على تقنية حربية جديدة تستخدم في المقاتلات الحربية لبناء غطاء جوي مكن من مةاجهة صواريخ “سام 5″، التي تكون عادة بحوزة المليشيات المسلحة، تتوفر عليها الجزائر وزودت بها جبهة البوليسرايو.

ووفق الصحيفة، فإن المغرب مرشح للاستفادة من ذه التقنية الجديدة لمواجهة صورايخ أرضية، عبر استهداف منصاتها الارضية انطلاقا من مقاتلات”إف 16” وهي التقنية التي ستكون جزءا من غطاء يرغب الجيش المغربي في تشييده في الصحراء.

 

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