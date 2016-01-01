الرئيسية | أخبار وطنية | المنظمة الديموقراطية للشغل تضرب بقوة بتطوان يوم فاتح ماي

المنظمة الديموقراطية للشغل تضرب بقوة بتطوان يوم فاتح ماي

بواسطة أخبارنا المغربية 32 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
المنظمة الديموقراطية للشغل تضرب بقوة بتطوان يوم فاتح ماي

 

أخبارنا المغربية : تطوان

حشدت المنظمة الديموقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، المئات من مناصريها خلال إحيائها لعيد العمال اليوم وسط مدينة تطوان، حيث جابت مسيرتها الحاشدة أهم شوارع المدينة .

التجمع الخطابي للمركزية النقابية عرف حضور أسماء نقابية وحزبية وحقوقية وازنة وفي مقدمتهم المحامي المعروف لحبيب حاجي والذي كانت كلمته قوية وجه خلالها انتقادات لاذعة للبرنامج الحكومي الذي كشف عنه العثماني وحلفاؤه الجدد كما عرى فشل سياسة سلفه بنكيران والذي عرفت حقبته تراجعا غير مسبوق في المكاسب الغجتماعية للعمال والأجراء.

هذا وكانت المسيرة سلمية منذ بدايتها إلى نهايتها ولم يتم تسجيل أي انفلات أمني أو مناوشات جانبية وذلك بفعل التأطير المحكم للمشاركين.

مجموع المشاهدات: 97 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات