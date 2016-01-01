المنظمة الديموقراطية للشغل تضرب بقوة بتطوان يوم فاتح ماي

أخبارنا المغربية : تطوان

حشدت المنظمة الديموقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، المئات من مناصريها خلال إحيائها لعيد العمال اليوم وسط مدينة تطوان، حيث جابت مسيرتها الحاشدة أهم شوارع المدينة .

التجمع الخطابي للمركزية النقابية عرف حضور أسماء نقابية وحزبية وحقوقية وازنة وفي مقدمتهم المحامي المعروف لحبيب حاجي والذي كانت كلمته قوية وجه خلالها انتقادات لاذعة للبرنامج الحكومي الذي كشف عنه العثماني وحلفاؤه الجدد كما عرى فشل سياسة سلفه بنكيران والذي عرفت حقبته تراجعا غير مسبوق في المكاسب الغجتماعية للعمال والأجراء.

هذا وكانت المسيرة سلمية منذ بدايتها إلى نهايتها ولم يتم تسجيل أي انفلات أمني أو مناوشات جانبية وذلك بفعل التأطير المحكم للمشاركين.