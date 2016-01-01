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المغرب يستعرض اليوم ملفه الحقوقي أمام أنظار مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف

بواسطة أخبارنا المغربية 54 دقيقة مضت
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المغرب يستعرض اليوم ملفه الحقوقي أمام أنظار مجلس حقوق الانسان الأممي بجنيف

 

يشارك المغرب في آلية الاستعراض الدوري الشامل بمقرر الأمم المتحدة اليوم الثلاتاء 02 ماي 2017 من أجل عرض وضعية حقوق الإنسان بالمغرب, وتعتبر آلية الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

 والاستعراض الدوري الشامل عملية تحركها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان, والاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد المعالم الرئيسية للمجلس، مصمم لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان.

وقد أُنشئ الاستعراض الدوري الشامل عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس 2006 بموجب القرار 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته, ولا توجد حالياً آية آلية أخرى من هذه النوع. 

والاستعراض الدوري الشامل أحد العناصر الرئيسية للمجلس الذي يذكر الدول بمسؤوليتها عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل.

 والهدف النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث.

 

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