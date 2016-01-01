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لعنة ما تصيب مندوبية التامك....سجين آخر يسقط بالسجن المحلي بخريبكة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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لعنة ما تصيب مندوبية التامك....سجين آخر يسقط بالسجن المحلي بخريبكة

 

نورالدين ثلاج من خريبكة :

مرة أخرى يسقط نزيل بالسجن المحلي بخريبكة، بعد أن وافته المنية يوم أمس الاثنين فاتح ماي 2017 بمستشفى 20 غشت بمدينة الدار البيضاء.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن السجين عبد الغني سفياني، المعتقل منذ أكتوبر 2016 بالسجن المحلي بخريبكة، وحسب رواية عائلته عند اتصالها بفرعها المحلي بخريبكة إن ابنها كان في صحة جيدة في آخر زيارة له يوم الخميس 20 أبريل 2017، لتفاجأ يوم الجمعة 28 أبريل بمكالمة منه يخبرهم فيها أنه مريض ويحتاج لـ 1000 درهم يجب تسليمها للإدارة لإجراء تحاليل طبية، كما اتصلت بهم الإدارة تطلب منهم 1000 درهم لإجراء التحاليل لابنهم في نفس اليوم.

وتضيف الجمعية أنه تم نقل السجين يوم أمس فاتح ماي 2017 إلى مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، لكنه فارق الحياة على الساعة 23h45 حسب شهادة الوفاة.

وجدير بالذكر أن سجينل آخر توفي ليلة 28 مارس 2017 بسبب الإهمال بالسجن المحلي بخريبكة،السيئ الذكر والذي يعرف حالات كثيرة للوفيات بسبب الإهمال

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