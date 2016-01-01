"لوك جديد" لولي العهد مولاي الحسن يلفت الأنظار على مواقع التواصل
بواسطة 53 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية :
ظهر ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأحد الماضي، بلوك جديد في حفل تسليم الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للقفز على الحواجز، وذلك بعد عودته من عطلة خاصة للعائلة الملكية في كل من كوبا وميامي الأمريكية.
و أثار اللوك الجديد، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا صورا لولي العهد الذي قضى عطلة خاصة مع الملك محمد السادس والأميرة لالة سلمى، وفق ما أوردته يومية " الأخبار" في عددها الاخير.
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