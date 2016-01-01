تدخل استعجالي للمروحية الطبية لنقل طفل حديث الولادة في حالة صحية حرجة من ميسور إلى فاس
نفذت المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة ، أمس الخميس ، تدخلا استعجاليا لإنقاذ طفل حديث الولادة في حالة صحية حرجة، استدعي نقله من المستشفى الإقليمي بميسور إلى المركز الاستشفائي (ابن الخطيب) بفاس لاستكمال الفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية.
وذكرت وزارة الصحة أن هذا التدخل تم بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة فاس-مكناس ومندوبية الوزارة بإقليم بولمان، وكذا مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية وبتعاون مع السلطات الإقليمية.
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