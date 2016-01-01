عاجل: خزان وقود يتسبب في اندلاع حريق بأكبر فندق بمراكش
بواسطة ساعة واحدة مضت
أفادت السلطات المحلية لولاية جهة مراكش – آسفي أن مصالح الوقاية المدنية تمكنت صباح اليوم الجمعة من السيطرة على حريق في بدايته اندلع أثناء عملية تزويد خزان للوقود تحت أرضي متواجد بالفضاء الخارجي لفندق المامونية بمراكش بواسطة شاحنة صهريجية.
وبحسب المصدر ذاته، فقد خلف الحادث إصابة أحد المستخدمين بحروق طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
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