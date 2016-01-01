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جديد في المغرب: إطلاق خدمة الإشعار بالمخالفات المسجلة بواسطة الرادارات عن طريق "SMS"

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 30 دقيقة مضت
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جديد في المغرب: إطلاق خدمة الإشعار بالمخالفات المسجلة بواسطة الرادارات عن طريق "SMS"

أخبارنا المغربية    

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن إطلاق خدمة جديدة تمكن من الإشعار بالمخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة عن طريق الرسائل النصية مباشرة بعد تسجيلها.

وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ للوزارة، إغناء للخدمات التي يقدمها التطبيق المحمول الخاص بتتبع مخالفات قانون السير "مخالفات طرقية"، وهي خدمة مجانية يستفيد منها جميع مستعملي هذا التطبيق المحمول، وذلك بهدف مضاعفة وسائل وقنوات الإشعار بالمخالفات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة، مما من شأنه المساهمة في تحسين السلامة الطرقية وتمكين المخالفين من الاستفادة من تخفيضات الأداء وفقا للتعديلات الأخيرة لمدونة السير.

وأشار البلاغ إلى أن التطبيق المحمول "مخالفات طرقية" الذي تم إطلاقه في أبريل 2016 قد تم تثبيته على 340 ألف جهاز محمول، مع تسجيل أكثر من 15 ألف عملية ولوج للتطبيق يوميا.

وأبرز كذلك أن هذا التطبيق يتيح للمواطنين إمكانية تتبع المخالفات المرتكبة وكذا معرفة رصيد نقط رخص السياقة. كما يساهم في التحسيس بالسلامة الطرقية عبر توفير دليل ملخص ومحين لمواد قانون السير، يضم بوابات خاصة بالغرامات والنقط، وكذا الإجراءات الواجب اتباعها من أجل أداء الغرامات، وتقديم الشكايات أو استرجاع النقط المسحوبة.

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