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الملك والرئيس الفرنسي يقومان بزيارة معرض "كنوز الاسلام بافريقيا ،من تمبوكتو الى زنجبار

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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الملك والرئيس الفرنسي يقومان بزيارة معرض "كنوز الاسلام بافريقيا ،من تمبوكتو الى زنجبار

 قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، اليوم السبت، بزيارة لمعرض "كنوز الاسلام بافريقيا ،من تمبوكتو الى زنجبار" المقام بمعهد العالم العربي بباريس.

وبهذه المناسبة، قام صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي ، اللذين كانا مرفوقين برئيس معهد العالم العربي، جاك لانغ، بجولة عبر مختلف أروقة المعرض ، الذي يقترح مسارا من ثلاث مراحل هي نشر الاسلام،وممارسة الشعائر الدينية، والفنون الاسلامية" .

ويخصص هذا المعرض غير المسبوق، للروابط المتينة في الماضي والحاضر، التي نسجت بين العالم العربي الاسلامي وافريقيا جنوب الصحراء.

فمن المغرب الى السنغال، مرورا باثيوبيا وكينيا ومالي وبلدان اخرى بالقارة ،يرصد المعرض قرونا عديدة من التاريخ عبر الفن والهندسة المعمارية.

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