تفاصيل مثيرة في الخبر الذي انفردت "أخبارنا" بنشره حول تفكيك معمل للفلفل الأحمر المغشوش

اخبارنا المغربية : جمال مايس

في تفاصيل الخبر الذي انفردت بنشره "أخبارنا"، قال بلاغ لولاية جهة بني ملال خنيفرة أنه على اثر توصلها بمعلومات مؤكدة عن وجود مستودع سري لتخزين و انتاج و اعادة تعبئة الفلفل الاحمر المطحون "التحميرة"، بالعنوان الكائن بتجزئة عين اسردون حي بنكيران بني ملال، قامت السلطة المحلية بالملحقة الادارية السابعة بني ملال يومه السبت 06/05/2017 بزيارة مباغتة لهذا المستودع السري رفقة بعض أعوانها و عناصر من القوات المساعدة و ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية و عناصر الشرطة العلمية، حيث تم حجز ما يلي:

- 5 طن و 350 كلغ من مادة التحميرة.

- 400 كلغ من مادة الخرواع.

- نصف كيلو من ملونات اصطناعية.

- 800 لاصقة لعلامات تجارية.

- 400 كيس فارغة تحمل علامات تجارية لشركات توابل.

- 50 كيس فارغ للدقيق.

- 01 كلغ صباغة نوع كولورادو لون احمر.

- 01 كلغ و نصف صباغة نوع بروديك لون احمر.

- آلتين لخياطة الأكياس.

- ميزانين الكترونيين.

و أضاف البلاغ الذي توصلت به "أخبارنا"، أن المصالح قامت بالمعاينات الضرورية و اخد عينات لتلك المواد المحجوزة و تم توقيف شخصين و حجز سيارة، كما تجدر الاشارة انه في خضم هذه المعاينة حاول صاحب المستودع إحراق اكياس الدقيق و الصناديق الفارغة في محاولة منه لمحو اثار وجود الملونات المستعملة في تزييف الفلفل الاحمر المطحون لولا تدخل السلطات العمومية التي حالت دون قيام المعني بالامر بذلك.

و تجدر الاشارة الي ان بعض اصحاب الشركات الاصلية للتوابل التي قام المعني بالامر بتزييف علاماتها التجارية حضروا الي عين المكان و أصروا على متابعة المعنيين بالامر.

واختتم البلاغ أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة بالموضوع و تسليم المعنيين بالامر الى مصالح الشرطة القضائية لفائدة البحث و تشميع ابواب المستودع.