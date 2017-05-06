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تفاصيل مثيرة في الخبر الذي انفردت "أخبارنا" بنشره حول تفكيك معمل للفلفل الأحمر المغشوش

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تفاصيل مثيرة في الخبر الذي انفردت "أخبارنا" بنشره حول تفكيك معمل للفلفل الأحمر المغشوش

اخبارنا المغربية : جمال مايس

في تفاصيل الخبر الذي انفردت بنشره "أخبارنا"، قال بلاغ لولاية جهة بني ملال خنيفرة  أنه على اثر توصلها بمعلومات مؤكدة عن وجود مستودع سري لتخزين و انتاج و اعادة تعبئة الفلفل الاحمر المطحون "التحميرة"، بالعنوان الكائن بتجزئة عين اسردون حي بنكيران بني ملال، قامت السلطة المحلية بالملحقة الادارية السابعة بني ملال يومه  السبت 06/05/2017  بزيارة مباغتة لهذا المستودع السري رفقة بعض أعوانها و عناصر من القوات المساعدة و ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية و عناصر الشرطة العلمية، حيث تم حجز ما يلي: 

- 5 طن و 350 كلغ من مادة التحميرة. 

- 400 كلغ من مادة الخرواع. 

- نصف كيلو من ملونات اصطناعية. 

- 800 لاصقة لعلامات تجارية. 

- 400 كيس فارغة تحمل علامات تجارية لشركات توابل. 

- 50 كيس فارغ للدقيق. 

- 01 كلغ صباغة نوع كولورادو لون احمر. 

- 01 كلغ و نصف صباغة نوع بروديك لون احمر. 

- آلتين لخياطة الأكياس. 

- ميزانين الكترونيين. 

و أضاف البلاغ الذي توصلت به "أخبارنا"، أن  المصالح قامت بالمعاينات الضرورية و اخد عينات لتلك المواد المحجوزة و تم توقيف شخصين و حجز سيارة، كما تجدر الاشارة انه في خضم هذه المعاينة حاول صاحب المستودع إحراق اكياس الدقيق و الصناديق الفارغة في محاولة منه لمحو اثار وجود الملونات المستعملة في تزييف الفلفل الاحمر المطحون لولا تدخل السلطات العمومية التي حالت دون قيام المعني بالامر بذلك.

و تجدر الاشارة الي ان بعض اصحاب الشركات الاصلية للتوابل التي قام المعني بالامر بتزييف علاماتها التجارية حضروا الي عين المكان و أصروا على متابعة المعنيين بالامر. 

واختتم البلاغ أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة بالموضوع و تسليم المعنيين بالامر الى مصالح الشرطة القضائية لفائدة البحث و تشميع ابواب المستودع. 

 

 

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