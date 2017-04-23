الحكومة تطلق خدمة هامة جدا للقضاء على مافيات الاستيلاء على العقارات
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
كشفت وزارة العدل عن الإجراء الجديد الذي ستطلقه قريبا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والذي يهدف إلى محاصرة مافيات الاستيلاء على عقارات الغير وذلك استجابة للتعليمات الملكية الصارمة الصادرة في هذا الشأن.
الإجراء الجديد أطلق عليه اسم "أش خبار التيتر"، وهو يمكن المواطن من تتبع وضعية أملاكه العقارية أولا بأول عن طريق توصله برسالة الكترونية عبر هاتفه المحمول، تشعره فورا بكل عملية تهم العقارات الموجودة في ملكيته.
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