وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تطلق رقما مختصرا لهذا الغرض

أخبارنا المغربية

أعلن الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، السيد محمد بن عبد القادر، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن إطلاق الرقم المختصر 3737 لمركز الاتصال والتوجيه الاداري التابع للوزارة .



وأوضح السيد بن عبد القادر، خلال لقاء صحفي، أن هذه المبادرة تأتي استجابة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، الذي أكد فيه جلالته على ضرورة الاجابة على تساؤلات المواطنين وحل مشاكلهم المعروضة على المصالح الادارية، وتعليل القرارات التي يجب أن تتخد بناء على القانون.



ويعد مركز الاتصال والتوجيه الاداري أحد مكونات منظومة "إدارتي" التي تهدف، بالأساس، إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وتيسير ولوج المواطنين للخدمات العمومية من خلال توجيه واخبار المواطنين بخصوص المعلومات المتعلقة بالإجراءات والخدمات الادارية (مركز الاتصال والتوجيه الاداري للوزارة)، والمعلومات الخاصة بالمساطر الإدارية والخدمات العمومية (بوابةالخدمات العمومية: www.service-public.ma والتطبيق المحمول الخاص بها، فضلا عن توجيه المواطنين وتسهيل وصولهم للمرافق العمومية (بوابة البيانات المكانية للمرافق العمومية maps.service-public.ma) والتطبيق المحمول الخاص بها، ونشر الإعلانات الخاصة لمباريات التوظيف ومناصب المسؤولية موقع التشغيل العمومي : (www.emploi-public.ma) والتطبيق المحمول الخاص به.