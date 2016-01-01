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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب للملك محمد السادس عن تضامنه

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع ساعة واحدة مضت
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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب للملك محمد السادس عن تضامنه

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، زوال اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، حيث طلب منه أن ينقل لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تضامنه الشخصي وتعاطفه عقب الاعتداء الجبان الذي تعرضت له عناصر من التجريدة المغربية بجمهورية إفريقيا الوسطى خلال هجوم نفذته أمس عناصر مسلحة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة للدبلوماسي المغربي عن تضامن كافة المنظمة الأممية مع المغرب، كما أثنى على شجاعة القبعات الزرق المغربية التي تقدم تضحيات جسام لحفظ السلم والأمن بإفريقيا.

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