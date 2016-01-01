وزير المالية بوسعيد : "العدالة والتنمية خادم لجهات أجنبية تتلاعب إيديولوجيا بالمغرب"

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية

اتهم وزير المالية، محمد بوسعيد، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حزب رئيس الحكومة العدالة والتنمية باستيراد إيديولوجيته من الخارج، في إشارة للإخوان المسلمين، وذلك بجوابه على اتهامات برلمانية عن المصباح بقوله : "أفضل أن نكون من خدام الدولة الأوفياء على أن نكون خداما لجهات أجنبية تتلاعب إيديولوجيا ضد بلدي".

اتهامات بوسعيد لـ"البيجيدي" جاءت ردا على اتهام وجهته برلمانية وجدة وزوجة عبد العزيز أفتاتي، منى أفتاتي، له بحيازته ورفاقه في نادي الكيلومتر التاسع أراضي الدولة بثمن رمزي، في ما أصبح يعرف بخدام الدولة.

و أشارت يومية "أخبار اليوم" التي أوردت أن هذه الاتهامات اندلعت بعد مرور 100 يوما على إعلان حكومة العثماني، مشبهة تبادل الاتهامات الحروب الباردة التي اندلعت بين برلمانيي الحزبين الحليفين في الحكومة، الأمر الذي يهدد بتصدع هذا التحالف الهجين.