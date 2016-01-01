الفيسبوك يفعلها... لهذا السبب الوزير بوليف يغازل إلياس العماري

أخبارنا المغربية : جمال مايس

نشر الوزير نجيب بوليف تدوينة على حسابه الفيسبوكي يغازل فيها أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري ويثني عليه بسبب رد الأخير على تدوينته التي تحدث فيها عن الصلاحيات والمسؤوليات ومآل التعليقات التي وجب التركيز عليها والالمام بها .

وفيما يلي نص التدوينة كاملة :

"في إطار التفاعل الإيجابي حول تدوينتي المرتبطة بالصلاحيات والمسؤوليات ومآل التعليقات التي وجب التركيز عليها والإلمام بها...

أشكر الأخ إلياس العمري الذي علق عليها في حائطه، وأؤكد له أن ما قاله بخصوص:

-كون الإنجازات لا يجب أن ترتبط بالمواقع السياسية أو المسؤولية؛

-الإنجازات هي الأهم أما المنجزون فهم فقط يؤدون عملهم وأدوارهم؛

-كون الاستجابة لمطالب الساكنة والبحث عن الكرامة هدفان هامان في أجندة كل مسؤول...

هذه أمور نتفق عليها والحمد لله، وأرجو أن يكون التعاون في إطار اختصاص كل طرف هو ديدن الجميع...

وتحياتي لهذا النَّفَس ما دام هدفه هو خدمة الوطن وخدمة الصالح العام "