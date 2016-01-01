لارام تعيد فتح خط بني ملال ميلان بعد موجة من الانتقادات حول إغلاق مطار الجهة الذي دشنه الملك

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

بعد موجة كبيرة من الغضب بسبب إغلاق مطار بني ملال أولاد يعيش ، وذلك بتوقيف الرحلات داخله من وإلى بني ملال -ميلان الإيطالية، علمت "أخبارنا" أن الخطوط الجوية الملكية المغربية "لارام" قررت إعادة فتح هذا الخط من جديد ابتداء من يوم غذ الخميس ، حيث ستحط أولى الرحلات بمطار ولاد يعيش بني ملال قادمة من ميلان ، وستتوقف لحوالي 6 ساعات بالدار البيضاء .

وكانت مجموعة من الأصوات من الجالية المغربية قد استغربت توقيف مطار أولاد يعيش بني ملال وهو المشروع الذي دشنه جلالة الملك ، وحرص من خلاله على تنمية جهة بني ملال خنيفرة ، ولقيت خطوة توقيف الرحلات انذاك استنكارا واسعا ، لاسيما أن أغلب أفراد الجالية بايطاليا ينحذرون من جهة بني ملال.

وحسب مصادر ل"أخبارنا" من داخل لارام فقد أكدت أن الأخيرة تسعى إلى تقليص المدة الزمنية للتوقف "ليسكال" بالدار البيضاء من 6 ساعات إلى ساعتين فقط ، كما أنها ستحرص مستقبلا على توسيع الرحلات لتشمل مدن ايطاليا أخرى وبعض الدول الأوربية كفرنسا واسبانيا..