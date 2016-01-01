هذا ما جرى اليوم في جلسة محاكمة "صكوعة البيجيدي" الذين أشادوا بمقتل السفير الروسي
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
انعقدت اليوم جلسة أخرى من جلسات محاكمة عدد من المنتمين لشبيبة العدالة والتنمية والمتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية إشادتهم فايسبوكيا بمقتل السفير الروسي .
دفاع المتهمين التمس من المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى موعد لاحق بسبب ما اعتبره عدم توفر الشروط الملائمة للمناقشة، ونظرا لتزامنه مع ملف اكديم ازيك، وكذا بسبب تغير الهيئة القضائية المكلفة بقضايا الإرهاب، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة لتقرر تأجيل الجلسة إلى غاية 15 من يونيو.
ويتابع سبعة شبان من حزب العدالة والتنمية على خلفية “إشادتهم” بمقتل السفير الروسي بتركيا، وهم كل من يوسف الرطمي، المنحدر من الرحامنة مؤسس صفحة “فرسان العدالة والتنمية” على “فيسبوك”، وأحمد شطبيات، ومحمد بنجدي، وعبد الإله الحمدوني، ونجيب الساف، عضو الحزب بالجديدة، بالإضافة إلى لحسن باحو، عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة ومحمد حربالة.
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