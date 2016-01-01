"فيدرالية اليسار" تدعو الى تعديلات تمس ميزانية "البلاط الملكي"
أخبارنا المغربية :
في عددها الصادر اليوم الجمعة، قالت "أخبار اليوم" ، إن النائبان الوحيدان عن فيدرالية اليسار بمجلس النواب، عمر بلافريج وعمر الشناوي، دعوا إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون المالي، عن طريق إحداث ضريبة متصاعدة على الثروة، وعلى الإرث، وتقليص الاعتمادات المالية الموجهة لجل القطاعات، بما فيها البلاط الملكي، من أجل تمويل إصلاح التعليم والصحة.
و اقترحت "فيدرالية اليسار" إحداث ضريبة تضامنية للنهوض بالتعليم، تؤدي الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار سنتيم، بنسبة 0.1 في المائة سنويا، لتتضاعف هذه النسبة في الحالة التي تتراوح فيها الممتلكات بين مليار وملياري سنتيم، وترتفع إلى 0.5 في المائة بالنسبة إلى الممتلكات التي تفوق قيمتها ملياري سنتيم.
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