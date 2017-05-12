الملك ينهي مقامه بفرنسا وهذه هي وجهة جلالته المقبلة
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
بعد الأسابيع التي قضاها بكل من كوبا وميامي وفرنسا، من المنتظر أن يعود العاهل المغربي إلى أرض الوطن في اليومين القادمين وذلك استعدادا لجولته المقبلة والتي ستقود جلالته هذه المرة لمنطقة سوس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المحطة الأولى للملك محمد السادس ستكون هي مدينة أكادير، حيث سيشرف على تدشين عدد من المشاريع الاجتماعية السوسيو اقتصادية.
لللإشارة فإن أجندة الملك ظلت تتغير باستمرار خلال الأسابيع الماضية، حيث كان سيزور كل من العيون وفاس لكن كان يصدر أمر بالتأجيل في آخر لحظة.
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