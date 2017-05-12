الرئيسية | أخبار وطنية | الملك ينهي مقامه بفرنسا وهذه هي وجهة جلالته المقبلة

الملك ينهي مقامه بفرنسا وهذه هي وجهة جلالته المقبلة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الملك ينهي مقامه بفرنسا وهذه هي وجهة جلالته المقبلة

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

بعد الأسابيع التي قضاها بكل من كوبا وميامي وفرنسا، من المنتظر أن يعود العاهل المغربي إلى أرض الوطن في اليومين القادمين وذلك استعدادا لجولته المقبلة والتي ستقود جلالته هذه المرة لمنطقة سوس.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المحطة الأولى للملك محمد السادس ستكون هي مدينة أكادير، حيث سيشرف على تدشين عدد من المشاريع الاجتماعية السوسيو اقتصادية.

لللإشارة فإن أجندة الملك ظلت تتغير باستمرار خلال الأسابيع الماضية، حيث كان سيزور كل من العيون وفاس لكن كان يصدر أمر بالتأجيل في آخر لحظة.

مجموع المشاهدات: 2664 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (1 تعليق)

1 | عكاشة أبو حفصة .
النصر والتمكين لامير المؤمنين .
الله ينصر سيدنا - اللهم احفظه اينما حل وارتحل - اللهم احرسه بعينك التي لا تنام بحق بسم الله الرحمان الرحيم .

- خديم الاعتاب الشريفة : عكاشة أبو حفصة .
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/05/12 - 08:29
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  4. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

  5. شاهد اغرب سلوك لعروس خلال حفل زفافها (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات