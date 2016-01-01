بعدما شرع زعيمهم بنكيران التعاقد، نواب بيجيديون يطالبون الحكومة بتسريع تنظيم مباريات الوظيفة العمومية

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دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حكومة سعد الدين العثماني، إلى تسريع وتيرة تنظيم مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية وفق المناصب المنصوص عليها في قانون مالية 2017، وذلك حتى "يتمكن الشباب المغاربة، من الاستفادة من هذه المناصب المتوفرة في أقرب وقت".

وأبرز رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، في كلمة له باسم الفريق خلال جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2017، المنعقدة مساء اليوم الخميس، أن بعض مقتضيات قانون المالية لسنة 2017 تقتضي من الحكومة عدم التأخير أو الانتظار.

ومن بين هذه المقتضيات، يوضح الأزمي، تلك المتعلقة بتنفيذ نفقات الاستثمار والمقتضيات الضريبية الهامة والمشجعة للصناعة والاستثمار وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا توفير الإطار القانوني اللازم لتنفيذ باقي المقتضيات المهمة من مشروع قانون المالية، والتي "لا يمكن تنفيذها انطلاقا من المرسومين المتعلقين بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص الموارد، وخاصة المرتبطة بإعادة توزيع الاعتمادات المفتوحة وملائمة التبويب الميزانياتي مع الهيكلة الحكومية الجديدة"، أخذا بعين الاعتبار مراسيم الاختصاصات التي تم اتخاذها من طرف رئيس الحكومة