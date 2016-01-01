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نقل شخص في حالة صحية حرجة من الناظور إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بواسطة مروحية طبية

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 10 دقيقة مضت
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نقل شخص في حالة صحية حرجة من الناظور إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بواسطة مروحية طبية

 

تم أمس الثلاثاء نقل شخص في الأربعينيات من عمره في حالة صحية حرجة من المستشفى الحسني بالناظور إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة مرفوق بطاقم طبي وتمريضي.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل الشاب الذي تعرض لحادثة سير خطيرة إلى مستشفى الحسني بالناظور، حيث تكلف الطاقم الطبي والتمريضي بإسعافه نظرا لحالته الصحية الحرجة، حيث تقرر نقله، بتنسيق مع مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية 05، إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة لاستكمال الإسعافات الضرورية للمريض، مشيرا إلى أنه حاليا يتم استشفاؤه بقسم الإنعاش.

وسجل المصدر نفسه أن مصلحة المساعدة الطبية الاستعجالية 05 بجميع أطرها، تعتمد على سرعة التدخل والتنسيق المحكم لإنقاذ الحالات الاستعجالية بجميع مناطق جهة الشرق وكذا المناطق المجاورة، خاصة تلك التي تحتاج لتدخل من المستوى الثالث.

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