وزارة بنعبد القادر تطلق موقع الكتروني لتتبع شكايات المواطنين

أخبارنا المغربية

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة محمد بنعبد القادر أن وزارته بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بوابة "شكايات" الإلكترونية التي ستكون بوابة مشتركة مع كافة القطاعات الوزارية، تمكن المواطن من وضع شكايته وتتبعها ومعرفة مسارها وكذا تلقي الجواب عنها.

ولنجاعة هذا الإجراء كشف بنعبد القادر أن الوزارة بصدد وضع نموذج للشكايات لتتمكن الإدارة من معالجتها بسهولة، خصوصا أن هناك شكايات مغفلة التوقيع وشكايات كيدية، وأحيانا تكون هناك شكايات موضوعها محال على القضاء، بالتالي لا يمكن أن تتدخل الوزارة فيها، وفق ما أشارت إليه صحيفة أخبار اليوم.