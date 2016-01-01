رئيس جماعة خريبكة : تصميم التهيئة ظالم وجائر ...وضع على المقاس

نورالدين ثلاج من خريبكة

خرج رئيس المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، الشرقي الغالمي، عن صمته بخصوص تصميم التهيئة الحضرية لعاصمة الفوسفاط، منتقدا الطريقة التي خرج بها هذا التصميم الذي لم يسبق للمجالس السابقة أن عاشت مثله.

رئيس الجماعة الذي كان يتحدث أمام أعضاء المجلس الملتئم، اليوم الجمعة 14 يوليوز خلال دورة استثنائية احتضنتها قاعات الاجتماعات بالبلدية، قال "إن التصميم خرج بكوارث غير مسبوقة...وتم وضعه قصدا على المقاس...."

وأضاف الغالمي : " التصميم فيه ظلم وجرم عيانا"، مستدلا على قوله بوجود تجزئتين لا يفصل بينهما إلا شارع عرضه 30 مترا، الأولى تضم أراض صالحة للتقسيم، فيما تجد الثانية مليئة بالمرافق العمومية، ما يعتبر حيفا وظلما في حق بعض المنعشين الذي سيتضررون.

ذات المتحدث أكد أن المجلس الجماعي بذل مجهودا كبيرا بتعاون مع عامل الإقليم والوكالة الحضرية بسطات من إجل معالجة نسبة كبيرة من المشاكل المرتبطة بتصميم التهيئة الحضرية، حيث تمت تلبية 80 % من مطالب الساكنة والمنعشين المتضررين من التصميم.

رئيس المجلس الجماعي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تأسف عن تأخر خروج تصميم التهيئة عن موعده القانوني بشهرين، ما ضيع مصالح أصحاب الوداديات والتجزئات، مضيفا بأن هذا التأخر سيجعل المجلس مطالبا بمعالجة المشاكل والنقائص التي شابت التصميم (20 %)، مؤكدا في الوقت ذاته على أن عمل المجلس الجماعي ساهم في إنقاذ عدد من رؤساء الوداديات والتجزئات من السجن، بسبب مخالفة تصميم التهيئة للتصاميم التي وضعتها تلك الوداديات والتجزئات .