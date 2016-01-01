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عودة التعزيزات الأمنية إلى شوارع تطوان بعد رجوع الملك من رحلته الباريسية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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عودة التعزيزات الأمنية إلى شوارع تطوان بعد رجوع الملك من رحلته الباريسية

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

بعهد اختفائها لحوالي أسبوع، عادت الدوريات والتعزيزات الأمنية إلى شوارع تطوان والقرى السياحية الساحلية المحيطة بها أمس السبت وذلك بعد عودة العاهل المغربي إلى مقر إقامته الصيفية بالمضيق بعد قضائه بضعة أيام في زيارة خاصة بالعاصمة باريس.

هذا وكان عدد من ساكني وزوار تطوان والنواحي قد طالبوا عبر تدوينات فايسبوكية الملك محمد السادس بالعودة إلى المنطقة لأن تواجده يعزز الشعور بالأمن داخل نفوس المواطنين كما يضع حدا لعدد من الظواهر الاجتماعية المشينة وفي مقدمتها التسول في ملتقيات الطرق.

للإشارة فإن تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن عزم الملك الانتقال إلى الحسيمة لقضاء بضعة أيام هناك كما اعتاد على ذلك كل سنة رغم الاحتجاجات التي لم تنطفئ شرارتها بعد.

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