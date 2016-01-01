نشرة خاصة : موجة الحر بالمغرب مستمرة إلى غاية الثلاثاء

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، في نشرة خاصة اليوم السبت، بأن موجة الحرارة ستتواصل من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بالعديد من مناطق المملكة، مع تسجيل درجات حرارة قصوى تتراوح بين 37 و 46 درجة.

ويرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 46 درجة اليوم السبت وغدا الأحد بأوسرد ووادي الذهب وبوجدور (الداخل) والسمارة وأسا الزاك وطاطا وزاكورة والرشيدية وطانطان وكلميم وسيدي إفني وتارودانت ومراكش وبني ملال والرحامنة وقلعة السراغنة وخريبكة والفقيه بنصالح وسطات واليوسفية والخميسات ومكناس وفاس وتاونات ومولاي يعقوب وصفرو وسيدي قاسم وسيدي سليمان ووزان وداخل العرائش والصويرة.

وستتأرجح درجات الحرارة ما بين 38 و 41 درجة بكل من فكيك وبولمان وتاوريرت وجرادة وجرسيف وتازة وشفشاون والحاجب وخنيفرة وبرشيد وبنسليمان وسيدي بنور وشيشاوة وآسفي (الداخل) وتزنيت واشتوكة ايت باها وإنزكان وأكادير (الداخل) وورزازات وأزيلال والقنيطرة (الداخل).

وخلال يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ستتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 41 و 44 درجة بتارودانت وطاطا وزاكورة وأوسرد والسمارة وأسا الزاك ومراكش والرحامنة وتاونات ومولاي يعقوب.

وستصل درجات الحرارة إلى ما بين 37 و 40 درجة بكل من فاس ومكناس ووزان وسيدي قاسم وسيدي سليمان والعرائش (الداخل) والخميسات وخريبكة والفقيه بنصالح وسطات واليوسفية وقلعة السراغنة وبني ملال والرشيدية ووجدة وتاوريرت وجرسيف وداخل آسفي والصويرة.

وسيستمر الطقس الحار بالمناطق الواقعة جنوب- شرق وشرق الأقاليم الصحراوية يوم الأربعاء والخميس المقبلين.