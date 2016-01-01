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الحكومة توافق على بناء مطرح نفايات سامة بهذه المدينة لدفن نصف مليون طن من الشاربون

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
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الحكومة توافق على بناء مطرح نفايات سامة بهذه المدينة لدفن نصف مليون طن من الشاربون

أخبارنا المغربية : متابعة 

كشفت  يومية " الأخبار" في عدد الإثنين 17 يونيو ، أن حكومة العثماني ، أعطت  الضوء الأخضر لشركة " سافييك " الفرنسية اليابانية لبناء أكبر مطرح على الصعيد الوطني لدفن وطمر النفايات السامة المتحصلة من احتراق " الشاربون " في المحطة الحراربة الجديدة لأسفي .

و كشف رئيس جماعة ايير ان اشغال البناء تمت مباشرة فوق تراب الجماعة الساحلية دون أية رخصة ، وفي ضرب لجميع مساطير البناء والحصول على موافقة الجماعة على اعتبارها الممثل الوحيد للسكان.

و توضح المعطيات المتوفرة أن ملف بناء المحطة الحرارية الجديدة بآسفي موجود بيد رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعادن ، بعدما كان بنكيران قد أشرف بمعية الوزير عبد القادر اعمارة شهر شتنبر 2014 على مراسيم عقودها الاستثمارية التي كلفت 23 مليار سنتيم والمصادقة على دفاتر التحملات.

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