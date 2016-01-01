الرئيسية | أخبار وطنية | الملك في جولة بدون بروتوكول بشوارع طنجة مرفوقا بثلاثة أشخاص

الملك في جولة بدون بروتوكول بشوارع طنجة مرفوقا بثلاثة أشخاص

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الملك في جولة بدون بروتوكول بشوارع طنجة مرفوقا بثلاثة أشخاص

أخبارنا المغربية : متابعة 

ظهر الملك محمد السادس، مساء اليوم ، وهو يتجول بمدينة طنجة قادما اليها من مدينة المضيق حيث يقضي عطلته الخاصة، بعد عودته من إقامته الخاصة بضواحي باريس.

و حسب موقع le360 ، اختار الملك محمد السادس في هذه الجولة، الطريق الساحلية الوطنية  التي تربط كل من المضيق والفنيدق ، مرورا  بميناء طنجة المتوسطي وصولا الى منطقة المنار ومالاباطا بطنجة للقيام بهذه الجولة عبر سيارته الخاصة.

و كان الملك مرفوقا بثلاثة اشخاص على متن سيارته قبل ان يتوجه مباشرة الى منطقة الجبل الكبير  ومنها الى غابة الرميلات وصولا لمنطقة اشقار حيث اقامته الخاصة.

ويعتقد حسب مصادر ذات الموقع، أن يعود الملك إلى مدينة المضيق بعد انتهاء جولته  الخاصة للمدينة، كما لم يستبعد المصدر ان يقوم الملك بزيارة لمنطقة مرشان حيث مقر إقامة الرئيس الغابوني علي بونغو الذي وصل لطنجة قبل أيام في زيارة خاصة تستمر أسبوعين.

 

 

مجموع المشاهدات: 1354 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات