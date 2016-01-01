الملك في جولة بدون بروتوكول بشوارع طنجة مرفوقا بثلاثة أشخاص

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ظهر الملك محمد السادس، مساء اليوم ، وهو يتجول بمدينة طنجة قادما اليها من مدينة المضيق حيث يقضي عطلته الخاصة، بعد عودته من إقامته الخاصة بضواحي باريس.

و حسب موقع le360 ، اختار الملك محمد السادس في هذه الجولة، الطريق الساحلية الوطنية التي تربط كل من المضيق والفنيدق ، مرورا بميناء طنجة المتوسطي وصولا الى منطقة المنار ومالاباطا بطنجة للقيام بهذه الجولة عبر سيارته الخاصة.

و كان الملك مرفوقا بثلاثة اشخاص على متن سيارته قبل ان يتوجه مباشرة الى منطقة الجبل الكبير ومنها الى غابة الرميلات وصولا لمنطقة اشقار حيث اقامته الخاصة.

ويعتقد حسب مصادر ذات الموقع، أن يعود الملك إلى مدينة المضيق بعد انتهاء جولته الخاصة للمدينة، كما لم يستبعد المصدر ان يقوم الملك بزيارة لمنطقة مرشان حيث مقر إقامة الرئيس الغابوني علي بونغو الذي وصل لطنجة قبل أيام في زيارة خاصة تستمر أسبوعين.