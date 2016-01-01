توقيف ثلاثة أشخاص ضمن شبكة إجرامية خطيرة بالقنيطرة

تمكنت مصالح ولاية أمن القنيطرة، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف عمليات سرقة بالعنف باستعمال دراجة نارية ثلاثية العجلات.



وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث تفيد أن المشتبه فيهم كانوا ينشطون على متن دراجة نارية ثلاثية العجلات، وارتكبوا عمليات سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، استهدفت حقائب شخصية وهواتف محمولة ومنقولات في ملك الضحايا.



وأضافت المديرية العامة أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز مجموعة من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية ومنقولات متحصلة من السرقة، بالإضافة إلى سلاح أبيض والدراجة المستعملة في تنفيذ الاعتداءات.



وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.