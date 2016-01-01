المفتشية المركزية للإدارة العامة للأمن الوطني توفد لجنة خاصة إلى اشتوكة آيت باها للتحقيق في عدة ملفات
أخبارنا المغربية ــ أحمد الهيلالي
علمت "أخبارنا المغربية" أن فرقة خاصة تابعة للمفتشية المركزية للإدارة العامة للأمن الوطني قد حلت يوم أمس بمقر المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بمدينة بيوكرى إقليم اشتوكة ايت بها.
وكشفت مصادر جد مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية" أن هذه اللجنة حلت بالمديرية الإقليمية للأمن الوطني للبحث والتحقيق في مجموعة من الملفات الإدارية والتي يرجح في قادم من الأيام أن تكشف عن العديد من المفاجآت التي قد تعصف ببعض رجال الأمن بالمنطقة .
واستنادا إلى ذات المصادر فقد قامت هذه اللجنة بزيارة الدوائر والمصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية باشتوكة ايت بها وإستفسرت المسؤولين فيها عن طرق العمل وكيفية معالجة القضايا المعروضة عليها بالإضافة الى البحث في عدد من الملفات الأمنية والشكايات التي توصلت بها الإدارة العامة من مواطنين وهيآت تتحدث حول خروقات أمنية وتجاوزات مسطرية؛إذ من المنتظر أن تعد اللجنة تقريرا مفصلا لترفعه إلى الجهات المختصة.
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