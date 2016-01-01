إيداع 18 شخصا من بينهم 14 رجل أمن سجن سلا و هذه التهم الموجهة اليهم
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الأربعاء، بإيداع 18 شخصا من بينهم 14 رجل أمن السجن المحلي بسلا من أجل تهمة "الرشوة والمشاركة في تهريب المخدرات"، وذلك بعد الاستماع إليهم في إطار التحقيق الاعدادي، حسب ما علم لدى مصدر قضائي.
وأفاد المصدر ذاته بأن هؤلاء المتابعين، الذين يوجد من بينهم مسؤولون أمنيون سابقون وشرطية وجمركي وموظف وشيخ حضري، وجهت لهم تهم "الرشوة عن طريق تسلم مبالغ مالية والمشاركة فيها، والتستر على مجرم مبحوث عنه والمشاركة في نقل وتصدير المخدرات وإفشاء السر المهني" كل حسب ما نسب إليه.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في وقت سباق أمس هؤلاء المتابعين على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها.
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