الملك السعودي سلمان يحل بطنجة في هذا اليوم
أخبارنا المغربية
كشفت مصادر متطابقة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود سيحل في مدينة طنجة يوم الاثنين المقبل لقضاء عطلة خاصة، وفق ما ذكره مصدر موثوق .
و قال نفس المصدر أن العاهل السعودي سيحل بطنجة رفقة حاشية مصغرة، عكس ما تناقلته مواقع الكترونية محلية مغربية .
ويقضي الملك سلمان عطلته الخاصة في طنجة للعام الثالث على التوالي منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية في يناير 2015 .
ومعروف عن الملك سلمان، مثل شقيقه الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، حبه لمدينة طنجة، اذ كان يحرص على قضاء إجازته فيها منذ ان كان اميرًا للرياض.
ويقيم الملك سلمان بن عبد العزيز في منطقة "أشقار" في ضواحي مدينة طنجة.
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