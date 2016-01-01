رسميا وبالصور...هذه حصيلة الإصابات المسجلة خلال مسيرة الحسيمة
أخبارنا المغربية : أحمد الهيلالي
أصيب حوالي 72 عنصر من القوات العمومية المكلفة باستتباب الأمن بالحسيمة بجروح متفاوتة الخطورة وأصيب 11 شخصا من المتظاهرين نتيجة الإفراط في استعمال الغازات المسيلة للدموع وفق بلاغ صادر عن عمالة إقليم الحسيمة عقب المسيرة الاحتجاجية التي تشهدها المدينة اليوم.
وحسب ذات البلاغ فقد حاولت مجموعة مشكلة من 300 الى 400 شخص أن تتحدى قرار المنع بتنظيم مسيرة بالإقليم حيث عمدت بعض العناصر الملثمة الى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة ، وهو ما خلف عدة إصابات في كلا الجانبين والذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاجات قبل أن يغادر جميع المصابين المستشفى "باستثناء عنصرين من القوات العمومية وصفت حالتهما بالخطيرة".
وأشار ذات البلاغ، أنه "تم تخريب وإحراق سيارتين تابعتين للقوات العمومية من طرف بعض المتظاهرين بأجدير".
شاشة أخبارنا
بالفيديو...طفلة سويسرية صغيرة ترعب العالم بعد تأكيدها رؤية يوم القيامة وتصف أمورا مذكورة في القرآن
انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” مقطع فيديو لفتاة سويسرية صغيرة تقول إنها شاهدت نهاية العالم عندما صعدت إلى السماء مع الملاك، إلا أنه لم ... تفاصيل أكثر
- الحسيمة.. اعتقال الصحافي حميد المهدوي قبيل انطلاق مسيرة 20 يوليوز
- أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها
- بعد افتضاح أمره " مسخوط والديه " يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل ما وقع ( الفيديو )
- من داخل الزنزانة : ناصر الزفزافي يبعث برسالة عاجلة إلى أهالي الريف قبيل " مليونية " اليوم ( الفيديو )
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟