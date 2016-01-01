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رسميا وبالصور...هذه حصيلة الإصابات المسجلة خلال مسيرة الحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية 39 دقيقة مضت
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رسميا وبالصور...هذه حصيلة الإصابات المسجلة خلال مسيرة الحسيمة

 

أخبارنا المغربية : أحمد الهيلالي

أصيب حوالي 72 عنصر من القوات العمومية المكلفة باستتباب الأمن بالحسيمة بجروح متفاوتة الخطورة وأصيب 11 شخصا من المتظاهرين نتيجة الإفراط في استعمال الغازات المسيلة للدموع وفق بلاغ صادر عن عمالة إقليم الحسيمة عقب المسيرة الاحتجاجية التي تشهدها المدينة اليوم.

وحسب ذات البلاغ فقد حاولت مجموعة مشكلة من 300 الى 400 شخص أن تتحدى قرار المنع بتنظيم مسيرة بالإقليم حيث عمدت بعض العناصر الملثمة الى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة ، وهو ما خلف عدة إصابات في كلا الجانبين والذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاجات قبل أن يغادر جميع المصابين المستشفى "باستثناء عنصرين من القوات العمومية وصفت حالتهما بالخطيرة".

وأشار ذات البلاغ، أنه "تم تخريب وإحراق سيارتين تابعتين للقوات العمومية من طرف بعض المتظاهرين بأجدير".

 

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