ادريس جطو بمجلس النواب يوم الأربعاء لهذا السبب

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يعقد مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية ستخصص لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة 2015.

وأوضح بلاغ للمجلس، اليوم الجمعة، أن هذه الجلسة ستنطلق في الساعة الرابعة بعد الزوال.