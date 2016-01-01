بالصور ... مئات السيارات الفخمة بطنجة تنتظر الملك السعودي سلمان و مرافقيه

أخبارنا المغربية

قبيل أيام قليلة من حلول العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بمدينة طنجة ، كشف المغرد المشهور بـ"مجتهد" صوراً لجانب من التحضيرات الكبيرة في المغرب استعداداً لاستقبال الملك السعودي.

و نشر "مجتهد" المعروف بتسريبه أخبارا خاصة من دوائر صنع القرار في السعودية، صورا على حسابه الشخصى بتويتر للسيارت التي تنتظر الوفد المرافق للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بطنجة.

وكتب "مجتهد" على حسابه في تويتر، "مئات السيارات من أفخر موديلات مرسيدس، ورونج روفر، في انتظار الوفد المرافق للملك في طنجة، طبعا هذه غير سيارات البنتلي والرولز رويس لكبار الوفد".

وأوضح في تغريدة أخرى أن صورة السيارات الخاصة بالوفد السعودي التقطت في فندق "موفنبيك"، وقال إن "مثلها موجود في فنادق فرح طنجة، وجراند موقادور، وهلتون قاردن ان، وسولازور، وميراج، ورويال توليب".

وكان "مجتهد" ، قد أشار في تغريدة سابقة إلى أن رحلة الملك سلمان للمغرب التي كان من المقرر أن تبدأ أمس الجمعة تم تأجيلها إلى يوم 24 من الشهر الجاري.