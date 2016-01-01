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شرطي يطلق خمس رصاصات لإيقاف أفراد عصابة خطيرة بالرباط

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 10 دقيقة مضت
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شرطي يطلق خمس رصاصات لإيقاف أفراد عصابة خطيرة بالرباط

علم لدى ولاية أمن الرباط أن موظف أمن برتبة مقدم شرطة اضطر صباح اليوم السبت، إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق خمس رصاصات، وذلك من أجل توقيف أربعة مشتبه فيهم، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، ينشطون في إطار عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في ارتكاب عدة سرقات مقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة من رصدهم صباح اليوم على متن سيارة خفيفة بالقرب من حي مابيلا، حيث اضطر موظف شرطة، أمام رفض الإمتثال والمقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيهم، لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق خمس رصاصات، أربع من بينها تحذيرية فيما أصابت الخامسة السيارة، الأمر الذي مكن من توقيف أربعة من بين أفراد العصابة. 

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بداخل سيارة المشتبه فيهم مكنت من ضبط سلاح أبيض وعصا حديدية، بالإضافة إلى متعلقات شخصية من متحصلات عمليات السرقة .

وأشار البلاغ الى انه تم وضع الموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما لا زالت التحريات جارية لتوقيف مشتبه فيها خامسة بعد أن تم تحديد هويتها بالكامل. 

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