"الهـاكـا" توجه إنذارا لاذاعة خاصة بسبب "ناصر الزفزافي"

وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري إنذارا لـ"الشركة السمعية البصرية الدولية"، بخصوص حلقة 27 ماي 2017 من برنامج "مع المحلل" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو ميد" التابعة للشركة و يقدمه المحلل النفسي المثير للجدل مأمون مبارك الدريبي، تضمن عبارات "ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة" على لسان ضيف البرنامج، إزاء "أحد المحتجين في إطار الأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة"، في اشارة الى ناصر الزفزافي .

وجاء في قرار للمجلس، الجهاز التداولي للهيئة العليا للاتصال السمعي، أنه في إطار التتبع المنتظم للبرامج الذي تبثها الخدمات الإذاعية والتلفزية، سجلت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مجموعة من الملاحظات بخصوص حلقة 27 ماي 2017 من برنامج "مع المحلل" الذي تبثه الخدمة الإذاعية "راديو ميد" التابعة ل"الشركة السمعية البصرية الدولية"، والتي تطرقت للأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة وذلك من خلال استعمال عبارات، جاءت على لسان الضيف القار للبرنامج، "ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة الإنسانية".



وأوضح القرار رقم 18-17 للمجلس أن "البرنامج تضمن عبارات، جاءت على لسان الضيف، ذات حمولة قدحية وتحط من الكرامة، وإن كانت غير مرتبطة باسم معين، إلا أن السياق الذي جاءت فيه يمكن من ربطها وبشكل واضح ومباشر بأحد المحتجين في إطار الأحداث التي تعرفها بعض مناطق المملكة، وذلك دون تدخل من منشط البرنامج وفق ما يقتضيه واجب التحكم في البث، مما يجعل ما تضمنته الحلقة السالفة الذكر مخالفا للنصوص القانونية والتشريعية الجاري بها العمل".



وأضاف المصدر ذاته أن الحلقة السالفة الذكر "قدمت في مجملها تصريحات اعتبرت المشتبه فيه على أنه هو من قام بالمنسوب إليه، وذلك دون ترك مسافة أو مجال للشك أو الاحتمال، من خلال توظيف عبارات من قبيل ما سلف ذكره، مما يجعل المتعهد أخل بالتزاماته المتعلقة باحترام قرينة البراءة، وذلك من خلال إدانة المشتبه فيه بما ن سب إليه وتقديمه كذلك للجمهور، رغم أن القضية لازالت معروضة أمام أنظار القضاء".



واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن "الشركة السمعية البصرية الدولية"، لم تحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية السالفة الذكر، وقرر توجيه إنذارا لها بهذا الخصوص. كما أمر الشركة بأن تبث في بداية حلقة برنامجها "مع المحلل " الموالية لتاريخ تبليغها هذا القرار تلاوة نص الإنذار الموجه إليها ونشره بالجريدة الرسمية.



وذكر المصدر ذاته بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي توصلت بتاريخ 23 يونيو 2017 برسالة من "الشركة السمعية البصرية الدولية"، تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا.